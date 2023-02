Les États-Unis ont abattu le "ballon espion" chinois qui survolait leur territoire

Les États-Unis ont abattu, samedi, le ballon chinois qui survolait leur territoire depuis vendredi, selon les médias américains. Le trafic aérien avait été suspendu un peu plus tôt dans trois aéroports du sud-est des États-Unis par mesure "de sécurité nationale".



"Nous allons nous en occuper", avait prévenu le président américain. Les États-Unis ont abattu, samedi 4 février, le ballon chinois qui survolait leur territoire depuis vendredi, selon les médias américains.



Le trafic aérien avait été suspendu un peu plus tôt dans trois aéroports du sud-est des États-Unis par mesure "de sécurité nationale", selon le régulateur de l'aviation civile américaine (FAA).



"La FAA a suspendu les départs et les arrivées à l'aéroport de Wilmington (en Caroline du Nord), l'aéroport international de Myrtle Beach et l'aéroport international de Charleston (Caroline du Sud) dans le cadre d'une mesure de sécurité nationale prise par le département de la Défense" américain, avait-elle annoncé dans un communiqué.



"Nous allons nous en occuper"

Selon des médias américains, citant des sources anonymes, Washington envisageait d'abattre l'engin au-dessus de l'océan Atlantique.



Samedi, le ballon chinois, dont le Pentagone assure qu'il s'agit d'un ballon "espion", a été observé au-dessus de la Caroline du Sud, ont également rapporté des médias.



"Nous allons nous en occuper", avait déclaré Joe Biden plus tôt dans la journée, sans offrir davantage de précision. En début d'après-midi, le président américain, à qui des journalistes demandaient si il allait donner l'ordre d'abattre le ballon, a répondu en se contentant de lever le pouce.



Cette affaire, qui a jeté un froid sur les relations entre Washington et Pékin, a provoqué le report d'une visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine.



AFP