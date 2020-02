L’homme âgé de 44 ans est décédé ce samedi des suites de complications respiratoires entraînées par le coronavirus, a fait savoir ce dimanche Francisco Duque, le secrétaire d’État à la santé. Admis à l’hôpital pour une pneumonie sévère, ce résident de Wuhan est arrivé aux Philippines le 21 janvier dernier, via Hong Kong, en compagnie d’une Chinoise de 38 ans, elle aussi testée positive au 2019 nCov la semaine dernière.



« Ces derniers jours, le patient était stable, [il] montrait [même] des signes d’amélioration », mais « son état s’est détérioré au cours des dernières 24 heures, entraînant sa mort », indiquent les autorités sanitaires à Manille, citées par le journal Rappler. Ses restes ont été incinérés, sa compagne est elle toujours en observation.



Les agents du ministère de la Santé tentent désormais de retrouver les passagers qui étaient sur le même vol, et toutes les personnes qu’ils ont pu croiser à leur arrivée, dont le personnel de leur hôtel, de manière à ce que ces derniers puissent être placés en quarantaine. Au total 23 personnes présentant des symptômes de la maladie sont à l’isolement dans les hôpitaux philippins.



Ce premier décès à l’étranger inquiète notamment à Hong Kong, où les blouses blanches appellent à la grève ce lundi pour réclamer la fermeture de la frontière entre la région administrative spéciale et le continent.



