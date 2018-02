Les anciens gardes du corps de Macky mettent fin à leur grève de la faim

Les "marrons du feu" ont mis un terme à leur grève de la faim ce jeudi, après avoir reçu la visite du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye. Ce dernier a promis de les aider sans garantir leur réhabilitation à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). "On va essayer de prendre en charges leurs préoccupations. essayer de trouver des issues favorables à leurs préoccupations et les accompagner autant que faire se peut. Ce que je leurs promets, c'est qu'on soit en mesure de trouver des issues. S'ils peuvent travailler, ils vont travailler, s'ils peuvent faire des Gie, ils vont faire des Gie", a déclaré Mansour Faye, par ailleurs frère de la Première Dame Marème Faye Sall.



Gérard Badiane, le porte-parole des "Marrons du feu" a dit la déception de ses camarades, même s'ils ont mis fin à leur diète. "On n'a pas entière satisfaction. Même si nous espérons que l'issue sera heureuse. Pour l'instant nous arrêtons", a-t-il confié sur la Rfm.