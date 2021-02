Les articles 61 et 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée rendent illégale une levée de l’immunité parlementaire de Sonko, selon Mamadou Lamine Diallo

Alors que le Bureau de l’Assemblée nationale a donné feu vert à la Commission des lois pour convoquer un Comité ad hoc chargé de se constituer la commission pour lever l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, il semblerait que cette décision soit illégale.



Le député Mamadou Lamine Diallo convoque les textes du Règlement Interieur de l’hémicycle pour discréditer la décision de Moustapha Niasse. « A ce stade, il est inconstitutionnel et illégal selon les articles 61 de la constitution et 51 du règlement intérieur de l' Assemblée nationale de demander la levée de l' immunité parlementaire du député Ousmane Sonko », rapporte le leader du mouvement Tekki.



Qui poursuite en expliquant: « En effet, selon le Pdt Moustapha Niasse qui a lu la lettre du juge d' instruction du 8ème cabinet, ce dernier veut faire des tests ADN. Ce sont des mesures d' instruction et non des poursuites ».



Selon lui, « Moustapha Niasse et sa majorité mécanique du Bureau de l' Assemblée nationale ont tout faux en enclenchant de manière dictatoriale la procédure de levée de l' immunité parlementaire ».