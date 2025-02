Les cleptomanes !!!. (par Marvel Ndoye)

On croit nager en plein cauchemar en lisant le dernier rapport de la Cour des Comptes sur l’audit des finances publiques. La conclusion à tirer de ce énième rapport d’un corps de contrôle sur la gestion du régime kleptocrate de Macky Sall, ce n’est rien de moins que :





1° Macky Sall et sa bande de cleptomanes n’observaient une pause dans le vol des ressources publiques que lorsqu’ils dormaient à poings fermés. Ils ne voulaient plus pour s’enrichir seulement, mais par habitude, par haine du Sénégal.



2° Macky Sall et sa bande de faussaires aux mains baladeuses n’observaient une pause dans le mensonge que lorsqu’ils avaient la bouche fermée.



3° Plus que jamais la priorité doit être donnée à la récupération des avoirs volés car ce rapport confirme que les 50 000 Milliards en numéraire et foncier estimés comme ayant été dérobés par cette bande de cleptomanes sont loin d’être exagérés. Pourquoi aller emprunter ?



4° Il ne s’agira pas seulement de récupérer les avoirs volés, car il est clair qu’ils ont déjà fait fondre dans la nature ou dans les toilettes une bonne partie de ce butin. Il faut mettre tous ces grands criminels au gnouf pour des années ou à perpétuité. On ne peut pas infliger des mois ou années de prison à de simples voleurs de portables, et laisser libre ces auteurs de génocide économique.



5° Plus que jamais le Pastef et les membres du pouvoir actuel doivent se tenir loin des potentiels transhumants, de ces vulgaires cleptomanes, de ces faussaires, de ces traitres qui ont tant pris du plaisir à hypothéquer l’avenir de toute une nation



Ce sont non seulement de vulgaires voleurs, doublés de menteurs, mais ils en sont même devenus écervelés au point d’être incapables de lire un rapport dont chaque ligne les incrimine gravement. Les plus bouffons d’entre eux, les Abdou Mbow, les Pape Malick Ndour, les Aissata Tall Sall, et autres, nous disent que le rapport ne comprend pas de mots tels que



« Détournement – Falsification – Escroquerie – Vol – Maquillage – etc… »

, donc il ne les accuse de rien.



En fait, lorsque ces guignols de l’APR / BBY lisent dans le rapport certains passages tels que ceux suivants :



1° Les dispositions de ce décret ouvrent de fait des fonds spéciaux gérés par le Ministre chargé des finances (en référence aux 303 milliards disparus sans justificatifs)



2° Ces affectations sont effectuées en dehors des procédures de la loi de finances (en référence aux 125 milliards et 4 milliards indûment détournés vers le CAP et le PDIES)



3° Et bien d’autres opérations du même type portant sur des milliers de milliards



Ils ne savent pas, ou font semblant de ne pas savoir que cela veut dire en langage financier ou comptable que les auteurs sont de grands voleurs. Mais la Cour des Comptes laisse à la justice (le procureur ou le juge ou le Parquet Financier) son rôle de prononcer ces qualifications.



1° Si communiquer aux organes de contrôle et aux partenaires financiers des données faisant croire que l’endettement est à 70% au lieu de 99,6%, ou que le déficit est de 4% au lieu de 12%, ce n’est pas de la vulgaire falsification, alors c’est quoi selon ces mythomanes de la finance ?



2° Si dissimuler un décret qui viole de façon grossière la règle élémentaire d’unité des caisses dans le but de couvrir l’ouverture de comptes bancaires un peu partout dans le monde pour y loger des fonds publics qui échappent à tout contrôle, c’est pas de la haute trahison, de la falsification, du détournement, alors c’est quoi pour ces cleptomanes ?



Donc si y’a pas les mots



« espèce de sale voleur »

à la fin de chaque constat de la Cour des Comptes, pour ces clepto-mytho (le seul qualificatif qui sied) y’a aucun problème ?



Ces clepto-mytho qui font le tour des plateaux doivent se taire à présent, comme le font les principaux initiateurs de ce gangstérisme avec les finances publiques, les Abdoulaye Daouda Diallo, les Amadou Ba, les Macky Sall (le cleptomane en chef) qui savent ce qu’ils ont fait. Il est hors de question de les laisser continuer à nous prendre pour des imbéciles après nous avoir allègrement volés et appauvris.