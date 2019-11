Les députés sénégalais adoptent le projet de loi portant report des élections locales

Les députés réunis mardi soir en séance plénière ont adopté la loi consacrant le report des élections locales et la prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, en présence du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, venu défendre au nom du gouvernement le présent projet de loi.



M. Aly Ngouille Ndiaye a rappelé que "le report des élections locales prévues le 1er décembre 2019 est le fruit d’un consensus obtenu à l’issue des travaux de la commission politique du dialogue national". A cet égard, il a précisé que "les acteurs engagés dans le cadre dudit dialogue étaient seulement favorables sur le principe du report des élections, sans pour autant proposer une date à laquelle celles-ci devraient se tenir".



"Les élections départementales et municipales prévues le 1er décembre 2019, sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021" , a proposé le ministre de l’Intérieur.



Selon lui, nous ne demandons le report des élections parce que nous ne sommes pas prets mais nous le faisons parce que nous sommes engagés dans un dialogue et que les participants ont convenu à la nécessité d’auditer le fichier et le processus électoral.



Il ajoute que "ce principe de report à même fait l’objet d’un courrier du Général Mamadou Niang en date du 18 juillet 2019, adressé au président du comité de pilotage du dialogue national, Famara Sagna".



En dernier lieu, le mandat des conseillers départementaux et municipaux actuellement en fonction est prorogé jusqu’à l’installation de leurs successeurs de ses missions, renseigne le ministre de l’Intérieur, dans des propos reportés par l’exposé des motifs.



A l’issue de ses travaux, la commission proposera une date pour les élections départementales et municipales, a affirmé le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.