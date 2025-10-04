Les dessous du bras de fer entre le Portugal et le PSG pour João Neves

«Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter». Les propos de João Neves durant l’échauffement de Barça-PSG avaient le mérite d’être clairs. Le milieu de terrain n’était pas apte à jouer et a préféré déclarer forfait, laissant sa place au coup d’envoi à Warren Zaïre-Emery. Blessé aux ischio-jambiers gauche face à l’Atalanta Bergame le 17 septembre, le Portugais a pourtant été convoqué par sa sélection hier.



Un choix qui étonne, le PSG y compris. Dans la soirée, Record faisait part de la colère du club français «bouleversé et surpris par la convocation de João Neves en équipe nationale». Il est vrai que depuis sa blessure face à la Dea, le principal intéressé n’a plus disputé la moindre minute, déclarant forfait contre l’OM et Auxerre, puis le Barça où il avait été intégré au groupe. Il est bel et bien sur le retour mais pas encore en condition.



Le PSG ne veut pas d’une nouvelle affaire Dembélé/Doué

«Tous les joueurs sont médicalement aptes, mais il y a un ou deux joueurs dont nous devons travailler la condition physique», justifiait hier Roberto Martinez en conférence de presse pour expliquer son choix. Sans le citer directement, c’est le Parisien qui était visé. Pour le PSG, il y a un véritable danger et cette communication par média interposé n’y est pas étrangère. Le club de la capitale ne souhaite surtout pas voir les précédents autour de Dembélé et Doué se répéter.



Les retours de l’équipe de France, blessés, des deux attaquants le mois dernier sont encore très frais dans les esprits de la direction. Celle-ci estime toujours que ces blessures étaient évitables, surtout pour Dembélé touché à Toulouse fin août mais tout de même convoqué. Pour éviter tous risques, les staffs médicaux du PSG et de la fédération portugaise collaborent et souhaitent rester en bons termes. C’est dans l’intérêt de tout le monde. La convocation ou non de João Neves contre le LOSC ce dimanche (20h45) pourrait déterminer la suite. Un forfait en équipe nationale n’est pas à écarter.