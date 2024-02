Les dirigeants de la Cedeao félicitent Macky Sall pour ses réalisations en faveur du développement

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) se sont réunis en session extraordinaire à Abuja, au Nigeria, où ils ont pris acte de la confirmation du départ du pouvoir du Président sénégalais Macky Sall le 2 avril 2024. Dans un communiqué, ils ont félicité Macky Sall pour ses « réalisations remarquables en matière d'infrastructures et de développement économique ».



La Cedeao a également exprimé sa préoccupation face à la crise politique au Sénégal, résultant du report de l'élection présidentielle. Ainsi, elle « a appelé les acteurs politiques sénégalais à privilégier le dialogue pour préserver les acquis démocratiques du pays. » La rencontre intervient alors que seize des dix-neuf candidats retenus pour l'élection présidentielle ont décidé de ne pas participer au dialogue convoqué par Macky Sall, préférant une élection libre, inclusive et transparente.



La Cedeao a souligné « l'importance du dialogue national ouvert, proposé par Macky Sall, pour créer les conditions d'une élection libre et apaisée ».



La situation politique du Sénégal a été marquée par des manifestations et des violences, entraînant la perte de quatre vies. Ce, suite à la décision de Macky Sall de reporter les élections. Des accusations de corruption et de connexions douteuses liées aux candidatures ont également été au cœur des tensions. Malgré la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, une information judiciaire a été ouverte, mettant fin aux travaux de la commission.