Les divisions au sein de Benno et l’'invisibilité de certains leaders plombent la candidature d’Amadou Ba

En dépit de cet engouement apparent autour du candidat de la coalition BBY, des responsables de premier plan de l’Alliance pour la République sont restés invisibles sur le terrain ou dans les plateaux des télévisions et les studios des radios. Le ministre Mame Mbaye Niang, leader de la coalition «Horizon 2035», n’a été vu nulle part lors d’une quelconque collecte de parrains et n’a pas non plus envoyé de parrainages au coordinateur régional Abdoulaye Diouf Sarr.



Son absence a été très remarquée par les militants du parti présidentiel. Le ministre de l’Industrie et maire de Louga, qui avait affiché son ambition de succéder au Président Sall, ne s’est pas non plus signalé avec des parrains auprès du coordinateur régional de Louga. Il en va de même de plusieurs autres leaders de l’Apr dont ceux de Touba et Mbacké.



Par ailleurs, certains responsables ont refusé de venir remettre en personne leurslos de parrains. C’est le cas de Abdoulaye Daouda Diallo qui a organisé une mobilisation d’envergure à deux reprises pour montrer sa force politique en remettant des milliers de parrainages collectés dansson départementsans pour autant

effectuer le déplacement au siège de l’APR le jour de la remise de la remise. Il s’est fait représenter par son fidèle bras droit, Mamoudou Dia. D’ailleurs, selon de nombreux observateurs, depuis que Abdoulaye Daouda Diallo s’est rangé du côté de Amadou Ba, aucune action ou communication de soutien pour ce

dernier n’a été remarquée de sa part.



Certains accusent même le président du Conseil économique, social et environnemental de manœuvres souterraines visant à saboter la candidature de Benno, car n’ayant toujours pas accepté le fait d’avoir été écarté au profit d’Amadou Ba par Macky Sall.



L’Alliance pour la République est ainsi profondément divisée depuis que le choix du président Macky Sall s’est porté sur son actuel Premier ministre pour défendre les couleurs de la coalition Benno Bokk Yaakar lors de la prochaine présidentielle. Amadou Ba est également la cible de toutes les attaques de l’opposition qui le considère comme un candidat par procuration. À l’intérieur même de l’Alliance pour la République, les militants et les responsables le jugent illégitime pour porter cette candidature de la majorité présidentielle. Macky Sall, fin stratège politique, a toujours su dissimuler ses armes pour surprendre ses adversaires.



Cependant, la situation d’Amadou Ba, Premier ministre et candidat, laisse plusieurs questions en suspens en raison de ses sorties publiques, de sa communication et de sa posture qui sont pour le moment loin de convaincre. Avant d’être candidat, Amadou Ba était choyé par la presse comme l’est actuellement Mousta-

pha Ba, ministre des Finances et du Plan.



Hélas, depuis sa nomination comme candidat par Macky Sall, il fait l’objet de sévères critiques dans les journaux, ce qui a pour effet d’affaiblir sa candidature. Comment peut-on comprendre que certains responsables de premier plan de l’Alliance Pour la République refusent de se plier à la décision de son chef, Macky Sall, et manœuvrent ardemment pour détruire l’image du candidat qu’il leur a choisi ?



Après l’étape du parrainage, si certains responsables du parti présidentiel comme Mahammad Boun Abdallah Dionne parviennent à passer le filtrage, on pourrait assister à des surprises. Selon plusieurs sources, une forte mobilisation secrète de militants se disant « authentiques apéristes » se ferait en douce en faveur de Boun Abdallah Dionne. Des militants et des responsables qui enlèveraient la cagoule si l’ancien Premier ministre réussissait à franchir avec succès l’obstacle des parrainages.



Ce qui mettrait ainsi en péril la campagne d’Amadou Ba. Il se raconte même que des responsables politiques de l’APR, invisibles lors de la collecte, ont discrètement remis des lots de parrains à Boun Abdallah Dionne. De ce fait, cette guerre fratricide risque d’avoir un impact sur les chances de victoire de

Benno dès le premier tour, et même sur l’élection présidentielle dans son ensemble. Si Amadou Ba, le candidat préféré de Macky, est lâché par les poidslourds du parti au profit de Boun Abdallah Dionne, la défaite de Benno serait assurée lors de l’élection présidentielle de février prochain, selon nos sources.



Le Témoin