Les étudiants apéristes sèment la pagaille devant le Palais et se font tabasser

Un spectacle désolant s'est produit devant le palais de la République mercredi soir. L'audience que le chef de l'Etat a accordée au Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) a été à l'origine d'affrontements entre étudiants apértistes, qui n'étaient pas autorisés à assister au rendez-vous, et gendarmes.



Le Président Macky Sall qui recevait deux délégués Meer de chaque université du Sénégal, accompagnés chacun de quatre personnes dans une audience pilotée par les anciens dudit mouvement a remis une liste de 52 jeunes apéristes aux agents de sécurité de la Présidence. Seulement, d'autres étudiants qui ont eu écho de la rencontre se sont pointés devant les grilles du palais de la République pour y prendre part. Et quand ils ont été éconduits par le personnel sécuritaire, ces jeunes étudiants ont exprimé leur colère.



Les gendarmes sont intervenus pour se dresser contre leur ferme volonté de semer la pagaille devant la Présidence. Deux d'entre ces étudiants apéristes ont été interpellés avant d'être libéré tard dans la soirée. Une militante s'est même évanouie pendant les échauffourées.



Avisé de ce qui se passait en dehors du Palais, le président de la République a dit devant la délégation des élèves et étudiants de son parti que force reste à la loi et que ceux qui ne faisaient pas partis de la liste ne pouvaient forcer l'entrée.