Les étudiants de Dakar trahissent leurs camarades de l'Ugb

Reçu au Palais samedi par le président de la République, le Collectif des étudiants de Dakar s'est désolidarisé de la Coordination des étudiant de Saint-Louis dans son le combat pour le départ des ministres des impliqués dans la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Selon Cheikh Mbaba Diop, membre du collectif des étudiants dakarois, qui a pris part à la rencontre avec le chef de l'Etat, il est plus important de se pencher sur la résolution des points sociaux et pédagogiques de leur plateforme que de demander le limogeage des ministres Mary Teuw Niane, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et Augustin Tine.



"Nous avons eu à discuter avec le président de la République sur les problèmes qui gangrènent les universités sénégalaises. Nos revendications tournaient autour de 11 points au niveau des actions pédagogiques et 8 points au niveau des actions sociales", a-t-il confié sur les ondes de la Rfm avant de marquer la désolidarisation avec leurs camarades de Saint-Louis.

"Nous nous sommes dits que si on ne peut pas demander le départ de cette chaîne de commandement-là, c'est-à-dire le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances, l'Ucad se démarque et prend tous ses engagements à ne pas demander le départ de ces ministres. Nous nous penchons sur l'amélioration des conditions d'étude et de vie des étudiants.



Les étudiants de Dakar ont demandé la prise en charges de leurs blessés, des assises pour des réformes au niveau de l'Enseignement supérieur, la diminution des ticket de repas (100 Fcfa pour le déjeuner et le dîner et 50 Fcfa pour le petit-déjeuner), le paiement des bourses avant le 5 du mois, et l'augmentation des bourses.