Les exigences surprenantes de Zinedine Zidane pour dire oui au PSG

Selon la presse espagnole, Zinedine Zidane au PSG, c’est toujours possible. Mais il y a des conditions…



Pour beaucoup de monde il y a quelques semaines encore, Zinedine Zidane était le candidat idéal pour prendre la tête des Bleus après le Mondial. Seulement, à ce moment là, tout indiquait que Didier Deschamps allait quitter son poste. Seulement, l’ancien de l’OM et de Chelsea a rempilé jusqu’en 2026, et ça ferme donc les portes à la légende du Real Madrid. Derrière, il y a eu cette fameuse polémique avec les déclarations de Noël Le Graët qui ont occupé l’espace médiatique footballistique pendant presque une semaine, et qui ont coûté cher à l’ex-président de la FFF.





Que va faire Zinedine Zidane maintenant ? C’est la question qui passionne les amateurs de foot, en France comme à l’étranger. En Espagne, on évoque déjà un retour au Real Madrid, mais pour quand ? En fin de saison ? Dans un an et demi ? Tout dépendra de l’avenir de Carlo Ancelotti, alors qu’en Italie, la Juventus semble être l’autre club que l’ancien joueur de l’écurie piémontaise pourrait entraîner. La rumeur Brésil est aussi apparue, mais ne semble pas être d’actualité, puisque le Français n’aurait pas l’intention de diriger une sélection autre que la sienne.





Et le PSG alors ? C’est un fait, le Qatar a souvent rêvé d’installer Zinedine Zidane sur le banc du Parc des Princes. Un duo avec Arsène Wenger avait même été évoqué. Et voilà que le quotidien Marca remet une pièce dans la machine. Le média espagnol indique que même si tout se passe relativement bien en ce moment à Paris, l’avenir de Galtier se jouera lors de la Ligue des Champions. En cas de nouvel échec, Zinedine Zidane pourrait encore être l’élu. Seulement, il y a plusieurs conditions. Le quotidien explique notamment que Zizou voudrait Ousmane Dembélé, déjà convoité par le PSG l’an dernier comme révélé en exclusivité sur notre site.



Le Marseillais serait particulièrement fan de l’ailier barcelonais, dont la clause libératoire suite à la signature de son nouveau contrat il y a quelques mois n’est que de 50 millions d’euros. Peanuts pour le PSG. Marca rajoute que Neymar partirait sûrement en cas d’arrivée de Zizou, même s’il ne dit pas explicitement que le Français demanderait son départ. En revanche, le journal insiste encore sur la relation entre Zidane et Mbappé (en froid avec le Brésilien), et explique que l’arrivée de la légende du Real Madrid serait une bouffée d’oxygène pour le Bondynois. De quoi bien mettre la pression sur les épaules de Christophe Galtier…