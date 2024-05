Les grands absents des listes de l’Euro 2024

On connaît désormais la liste des principales nations et on remarque quelques surprises avec des absences de poids. Retour sur ces joueurs qui vont manquer la compétition alors qu’ils étaient prévus dans l’équation au départ.



Avec la divulgation de la liste de la Belgique aujourd’hui, on remarque l’absence de Thibaut Courtois. Prévue depuis un moment, elle est désormais officielle. Michy Batshuayi (Fenerbahçe) a également été mis de côté par Domenico Tedesco. De nouveaux noms réputés qui manqueront l’Euro 2024 sur une décision de son sélectionneur. Si le Danemark, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie et la Turquie n’ont pas encore dévoilé leur liste, certains pays ont pour le moment dévoilé des pré-listes et de jolis noms risquent encore d’être rayés. Sur le plan des absences, l’Allemagne, qui est pays hôte, n’a pas fait dans la dentelle.



Ainsi, Julian Nagelsmann a décidé de se passer de nombreux joueurs. Du côté du Borussia Dortmund pourtant finaliste de la compétition, Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt, Karim Adeyemi et Emre Can sont tous absents et seuls Nico Schlotterbeck et Niclas Füllkrug représenteront le BVB lors de la compétition. Du côté du Bayern Munich, deux joueurs majeurs ont été mis de côté par Julian Nagelsmann pour leur saison mitigée, il s’agit de Leon Goretzka et Serge Gnabry.



Partis à Tottenham et Monaco cet hiver pour se relancer, Timo Werner et Thilo Kehrer n’ont pas assez convaincu. Pourtant, excellent avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif Jonas Hofmann a été victime de la concurrence à son poste. Enfin dans les buts, on peut être surpris de ne pas voir Bernd Leno (Fulham) et Kevin Trapp (Eintracht).



Du côté de l’Italie, il y a aussi quelques absents. Si c’était prévu pour Sandro Tonali toujours suspendu pour paris sportifs tandis que Nicolo Fagioli est revenu à temps, Manuel Locatelli est le principal choix fort de Luciano Spalletti. Alternant le bon et le moins bon à la Juventus, il paye son irrégularité et n’a pas été choisi. Un coup dur pour un des hommes forts du sacre de l’Euro 2020. Important aussi lors de sa compétition, Marco Verratti paye son choix exotique d’aller au Qatar à Al-Arabi SC. Absent depuis septembre dernier, Ciro Immobile n’est pas de la partie.



Côté croate, Duje Caleta-Car (Olympique Lyonnais) et Borna Barisic (Glasgow Rangers) ont manqué la sélection sur le fil et font partie des réservistes des Vatreni. Zlatko Dalic a aussi décidé de se passer de Josip Brekalo même s’il s’est relancé à l’Hajduk Split ainsi que de Mislav Orsic (Trabzonspor) et Ante Rebic (Besiktas) qui rencontrent des difficultés en Turquie.



L’Espagne et l’Angleterre ont fait le ménage



Luis de la Fuente a fait aussi des choix forts du côté espagnol en mettant notamment de côté les Parisiens Marco Asensio et Carlos Soler. En défense, il a fait des malheureux avec Pau Torres (Aston Villa) et Eric Garcia (Girona) qui n’ont pas démérité cette saison.



Les Colchoneros Koke, Saul Niguez et Cesar Azpilicueta manquent aussi à l’appel tout comme Inigo Martinez du côté du FC Barcelone qui voit son jeune coéquipier Pau Cubarsi lui passer devant. Absent depuis 2018, Lucas Vazquez a terminé fort la saison mais ça n’a pas suffi malgré la stupéfaction du principal intéressé. Enfin, on peut aussi noter que Pablo Sarabia (Wolverhampton) et Ansu Fati (Brighton) ne sont pas là alors qu’ils étaient de la partie à la Coupe du monde 2022 tout comme Oihan Sancet, performant avec Bilbao.



Gareth Southgate a lui aussi laissé pas mal de monde à la saison. Si c’était attendu pour Ben White (Arsenal) dont la relation avec la sélection est compliquée, Marcus Rashford (Manchester United) et Jordan Henderson (Ajax Amsterdam), qui sont des cadres depuis 2016, payent leur mauvaise dynamique sportive. Situation similaire pour Kalvin Philipps qui avait brillé à l’Euro 2024 et qui n’a pas su se relancer à West Ham, tout comme Mason Mount qui a été fantomatique à Manchester United.



Du côté de Chelsea, c’est l’hécatombe. Mis à part Conor Gallagher et Cole Palmer qui ont été appelés, on note que Levi Colwill, Reece James, Raheem Sterling et Ben Chilwell payent une saison compliquée individuellement et collectivement. Relancés en Allemagne avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, Jadon Sancho et Eric Dier n’ont pas retrouvé la sélection. Fikayo Tomori (AC Milan), Rico Lewis (Manchester City) et Tyrone Mings (Aston Villa) restent aussi à quai.



Des absences peu surprenantes pour la France et le Portugal



Du côté de la Serbie, l’imbroglio Mile Svilar a animé les débats. Le gardien de l’AS Roma qui s’est imposé comme titulaire cette saison était appelé avec la Serbie en mars dernier et aurait pu être de l’aventure Euro 2024. Déclinant l’invitation en estimant qu’il aurait plus de chances d’être titulaire avec la Belgique suite à la blessure de Thibaut Courtois, il n’a pas pu changer de nationalité et se retrouve donc non sélectionné pour la compétition. Les Orlovi se passent aussi de Marko Grujic qui a peu joué avec Porto.





En France, Didier Deschamps aura soumis une liste avec des noms qui ont plutôt fait consensus. Néanmoins, on peut compter quelques absences à l’image de Christopher Nkunku miné par les blessures à Chelsea, son coéquipier Axel Disasi qui a été bloqué par la forte concurrence en défense comme le Niçois Jean-Clair Todibo. Jamais dans le groupe de manière durable, les joueurs d’Aston Villa Moussa Diaby et Lucas Digne n’ont pas été choisis par Didier Deschamps. Ce dernier a d’ailleurs misé sur N’Golo Kanté au milieu de terrain, ce qui a fermé la porte pour Jordan Veretout (Olympique de Marseille) et Mattéo Guendouzi (Lazio).



Du côté des Pays-Bas, Jurriën Timber (Arsenal) est absent après une saison quasi blanche suite à une rupture des ligaments croisés. Revenu sur la fin de saison, le défenseur manque de peu une présence dans le groupe comme Steven Berghuis (Ajax Amsterdam). Enfin pour terminer, Roberto Martinez a misé sur les hommes en forme du côté du Portugal même si Raphaël Guerreiro (Bayern Munich) est un absent de poids.



Sa cheville douloureuse aurait néanmoins laissé planer le doute sur sa présence. Aussi miné par son corps et après une saison quasi blanche à l’AS Roma, Renato Sanches est logiquement absent. Un temps de jeu réduit, c’est ce qui a aussi privé Matheus Nunes (Manchester City) de la compétition. Performants cette saison avec Braga et dans la liste en novembre dernier pour le premier et en mars dernier pour le second, Ricardo Horta et Bruma ne seront pas de la partie. Mario Rui (Napoli), João Mário (FC Porto) ou encore Toti Gomes (Wolverhampton) manquent également le coche.