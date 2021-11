Les graves propos ethnicistes de Gaston Mbengue sur la famille Dias

Encore une déclaration qui doit interpeller les initiateurs du « Charte de la paix » au Sénégal. Invité de l’émission Sortie de Walf TV, le promoteur de lutte et non moins soutien du Président Macky Sall a tenu des propos très discriminants à l’endroit de la famille Dias ( Barthélémy Dias et son père Jean Paul Dias).



Selon Gaston Mbengue, les candidats qui ont comme noms de famille Ndiaye, Fall, Diop… sont plus méritants que Barthélémy qui a comme nom de famille Dias. « On va dire que je suis raciste. Mais dans ce pays, il y a des centaines de milliers de Mbenguènes, des centaines de milliers de Ndiayènes, des centaines de milliers de Diobène, des centaines de milliers de Sarrènes, Des centaines de milliers de Fallènes, des centaines de milliers Nianguènes… mais des Dias, il y en a moins d’une centaine. Si on les brûlait tous, cela ne diminuerait rien à la marche du pays ».



Interrompue par la journaliste qui lui rappelle que son leader Macky Sall est accusé de promouvoir l’éthnicisme depuis son arrivée à la tête du pays, Gaston Mbengue a persisté: « C’est moi qui le dis. Et je ne suis pas dans ces trucs d’éthnicisme ».