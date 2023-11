Les houthis du Yémen affirment avoir abattu un drone américain

Les rebelles houthis, proches de l'Iran, ont annoncé mercredi avoir abattu un drone américain au large du Yémen déployé, selon eux, dans le cadre du soutien militaire des Etats-Unis à Israël.



"Nos défenses aériennes ont pu abattre un appareil américain MQ-9 alors qu’il menait des activités hostiles, de surveillance et d'espionnage dans l’espace aérien des eaux territoriales yéménites, dans le cadre du soutien militaire américain à l’entité israélienne", ont affirmé les rebelles yéménites dans un communiqué. L'armée américaine n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations.



Les houthis font partie "de l'axe de la résistance", une appellation désignant les forces ennemies d'Israël. Ils ont revendiqué plusieurs attaques de drones et de missiles contre le pays en guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.



Cette guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le territoire israélien, a fait au moins 1.400 morts en Israël, la plupart des civils tués le jour de l'attaque le 7 octobre, selon les autorités israéliennes.



En représailles, Israël a juré d'"anéantir " le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste, faisant plus de 10.000 morts, en majorité des civils, selon le Hamas. "Les activités hostiles ne dissuaderont pas les forces armées yéménites de poursuivre leurs opérations militaires contre l’entité israélienne et l’oppression du peuple palestinien", a ajouté le communiqué. Les houthis, qui s'opposent aux forces gouvernementales yéménites, ont pris le contrôle de la capitale Sanaa en 2014.