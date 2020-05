Les joueurs et entraîneurs de Premier League se révoltent contre le projet de reprise, Lautaro Martinez refuse le PSG et Manchester City

ueurs et entraîneurs se révoltent en Premier League

Le 12 juin. Voilà la date à laquelle toute l'Angleterre se raccroche afin de voir la Premier League reprendre. Le gouvernement a validé il y a quelques jours ce projet de redémarrage du championnat à la mi-juin. Le Restart Project était en bonne voie, mais il fallait désormais le faire accepter aux joueurs et entraîneurs. Hier, lors d'une visioconférence, les acteurs de cette reprise se sont quelque peu révoltés face au projet, si l'on en croit les journaux britanniques de ce jeudi matin. The Times explique que les managers trouvent la date du 12 juin «trop ambitieuse». Le risque d'un manque de préparation et donc de blessures des joueurs les inquiétant. Le leader de la fronde serait d'ailleurs José Mourinho selon plusieurs tabloïds, dont le Daily Star. Le Special One milite pour une préparation d'un mois complet et donc d'une date de reprise fixée au 19 juin. Un projet semble-t-il soutenu par les joueurs. Selon le Daily Mirror, les acteurs de la Premier League, par la voix de leurs capitaines, se sont montrés inquiets quant à leur sécurité sanitaire lors de la reprise de l'entraînement. La balle est désormais dans le camp des autorités afin de satisfaire toutes les parties.



Lautaro refuse le PSG et Manchester City

Chaque jour qui passe semble rapprocher Lautaro Martinez du FC Barcelone. Si l'on en croit les médias catalans depuis quelques jours, les négociations seraient bien avancées entre l'Inter et le Barça. D'autant plus que le joueur aurait déjà dit oui aux Catalans. Ce matin, Mundo Deportivo en rajoute une couche en expliquant que l'Argentin serait allé voir sa direction afin de lui expliquer son choix. S'il part de l'Inter cet été, c'est seulement pour filer à Barcelone. Il ne veut pas entendre parler du Paris Saint-Germain et de Manchester City, qui eux aussi intéressés, pourraient être tentés de négocier avec le club italien. Ce dernier aurait d'ailleurs pressé le Barça dans les négociations, selon Sport. En effet, les Intéristes auraient expliqué aux Blaugranas qu'ils seraient beaucoup moins flexibles sur le dossier au mois de juin et si la Serie A venait à reprendre.



Asensio, alternative à Benzema

Avec la blessure de l'attaquant serbe Luka Jovic le week-end dernier, les alternatives à Karim Benzema sur le front de l'attaque pour la fin de saison se sont réduites. Outre Mariano Diaz - mais qui n'entre pas dans les plans Zinedine Zidane - personne ne semble en mesure de relayer le Français au poste de numéro 9. Mais selon As, ce matin, les Merengues auraient trouvé la solution. Et celle-ci se nommerait Marco Asensio. De retour d'une très grave blessure en début de saison, l'Espagnol aura sa chance si la Liga venait à reprendre, selon le média. D'autant que chaque saison où Zidane était sur le banc, il a toujours scoré à au moins 10 reprises. Un bon présage pour la fin de saison ?