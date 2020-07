Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres, en visioconférence, le mercredi 1er juillet 2020, à 10 heures.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :





• Monsieur Gorgui CISS, Professeur titulaire des Universités, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) SA.



• Monsieur Maissa Mahécor DIOUF, titulaire d’un Master en gestion de la mobilité des transports et de la logistique, est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) SA.







Fait à Dakar, le 1er Juillet 2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndèye Tické Ndiaye DIOP