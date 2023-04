Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi

-Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 05 avril 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Pour le Ministère des Finances et du Budget :

-Monsieur El Hadji Amar LO, Titulaire d’un Exécutive Master en Administration des Affaires, est nommé Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf.

-Monsieur Pape Adama CISSE, Expert-Comptable, est nommé Secrétaire général de la Haute Autorité du Waqf.

Pour le Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire :

-Monsieur Mamadou BADIANE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Fatick, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kaffrine, en remplacement de Monsieur Samba Ndao TALL appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Samba Ndao TALL, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Kaffrine, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kaolack, en remplacement de Monsieur Souleymane DIOP appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Souleymane DIOP, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Kaolack, est nommé Directeur régional du Développement rural de Diourbel, en remplacement de Monsieur Pierre DIOUF, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



-Monsieur Hamadou BALDE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Saint Louis, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kolda, en remplacement de Monsieur Brahima Mamadou BA appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Brahima Mamadou BA, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Kolda, est nommé Directeur régional du Développement rural de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Baboy Dit Sada LY appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Abdoulaye CAMARA, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Matam, est nommé Directeur régional du Développement rural de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou Badiane appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Cheikh Ahmet Tidiane DIENG, Ingénieur agronome, précédemment Chef du service départemental du développement rural de Vélingara, est nommé Directeur régional du Développement rural de Matam, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Camara appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Casimir Adrien SAMBOU, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, est nommé Directeur régional du Développement rural de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Oumar MBENGUE appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Oumar MBENGUE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Sédhiou, est nommé Directeur régional du Développement rural de Dakar, en remplacement de Madame Tacko Diawara appelée à d’autres fonctions.

-Madame Tacko Diawara, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du

Développement rural de Dakar, est nommée Directeur régional du Développement rural de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Hamadou BALDE appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Jean Paul BAMPOKY, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Louga, est nommé Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Casimir Adrien Sambou appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Daouda HANE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du

Développement rural de Kédougou, est nommé Directeur régional du Développement rural de Louga, en remplacement de Monsieur Jean Paul BAMPOKY appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Ndiasse SARR, Ingénieur agronome, précédemment Chef du service départemental du développement rural de Louga, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kédougou, en remplacement de Monsieur Daouda Hane appelé à d’autres fonctions.



Pour le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement :

-Monsieur Madické CISSE, Géographe- Aménagiste, est nommé Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations, en remplacement de Monsieur Mamadou Alpha SIDIBE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.