Les nominations du conseil des ministres du jeudi 12 septembre 2019

Le chef de l’Etat, Macky Sall a présidé ce jeudi, le conseil des ministres au Palais de la république. Au titre des mesures individuelles, il a pris les décisions suivantes.



Monsieur Khadim HANN, Administrateur civil, matricule de solde 661 352/A, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis chargé des Affaires administratives, en remplacement de M. Amadou Diop, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Baboucar Mboundor NGOM, Administrateur civil, matricule de solde 661 345/C, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la région de Diourbel chargé des Affaires administratives, poste vacant.



Monsieur Cheikh NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde 661 351/B, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda chargé des Affaires administratives, en remplacement de M. Ahmadou Coumba NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Abou BA, Administrateur civil, matricule de solde 661 348/F, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kédougou chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaffrine chargé des Affaires administratives, poste vacant



Madame Fatou Moctar FALL, Administrateur civil, matricule de solde 681 543/E, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Mbour, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis chargé du Développement, en remplacement de M. Khadim HANN, appelé à d’autres fonctions.



Madame Maude Manga, Administrateur civil, matricule de solde 681 545/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Dakar, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack chargé du Développement, en remplacement de M.Baboucar Mboundor NGOM, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mouhamadou Lamine MANE, Administrateur civil, matricule de solde 510 188/C, précédemment Préfet du Département de Mbacké, est nommé Préfet du Département de Kébémer, en remplacement de M. Madiop KA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Pape Demba DIALLO, Administrateur civil, matricule de solde 513 117/Z, précédemment Préfet du Département de Tambacounda, est nommé Préfet du Département de Matam, en remplacement de M. Diadia DIA, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Diadia DIA, Administrateur civil, matricule de solde 616 324/F, précédemment Préfet du Département de Matam, est nommé Préfet du Département de Kolda, en remplacement de M. Moctar DIOP, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Moctar DIOP, Administrateur civil, matricule de solde 513 398/E, précédemment Préfet du Département de Kolda, est nommé Préfet du Département de Mbacké, en remplacement de M. Mouhamadou Lamine MANE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mame Less CABOU, Administrateur civil, matricule de solde 616 303/E, précédemment Préfet du Département de Kaffrine, est nommé Préfet du Département de Tambacounda, en remplacement de M. Papa Demba Diallo, appelé à d’autres fonctions



Monsieur Amadoune Diop, Administrateur civil, matricule de solde 606 107/D, précédemment Préfet du Département de Ranérou, est nommé Préfet du Département de Kaffrine, en remplacement de M. Mame Less CABOU, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mamadou GUEYE, Administrateur civil, matricule de solde 608 883/K, précédemment Préfet du Département de Malem Hodar, est nommé Préfet du Département de Ranérou, en remplacement de Monsieur Amadoune Diop, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde 624 576/D, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de M. Abou SOW.



Monsieur Amadou DIOP, Administrateur civil, matricule de solde 624 540/G, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Malem Hodar, en remplacement de M. Mamadou GUEYE, appelé à d’autres fonctions.



