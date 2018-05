Les pro-Khalifa dézinguent Cheikh Wathie après son ralliement à l'Apr

Les partisans du maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall, n’arrivent toujours pas à digérer le ralliement de Cheikh Wathie un cadre du Cosec à l’Apr. Ainsi, les membres du mouvement "Socialistes de valeurs" minimisent son départ et soulignent que le transhumant n’a jamais appartenu à leur parti. Du moins c’est ce que l’on peut retenir du démenti apporté par les pro-Khalifa.

Face à la presse, ils déclarent que les vrais socialistes n’ont pas de prix, donc ils ne peuvent pas faire l’objet de marchandage.



« Cheikh Wathie se dit être militant de Parti socialiste de valeur pour gagner au change dans sa transaction. Il n’a pas et n’a jamais été des nôtres. Si les transactions et les marchandages en cette période électorale sont dans l’ère du temps. Que tout ceux qui pourraient avoir comme ambition de démanteler le parti socialistes de valeurs comprennent qu’un militant de notre parti n’a pas de prix », ont martelé les partisans de Khalifa Sall.



Ainsi, ces socialistes ont profité de l’occasion pour une dire que leur seul et préoccupation reste la libération de leur leader injustement emprisonné par le président de la République Macky Sall. « Le parti socialiste de valeurs à l’avant-garde pour la restauration de la justice. Le rétablissement de la démocratie au Sénégal et la libération de son candidat pour la présidentielle de 2019. Khalifa Sall n’a pas de temps à perdre pour se prononcer sur les débats stériles », ont-ils laissé entendre.