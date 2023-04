Les secrets stupéfiants de l’entraînement d’Erling Haaland, l’Inter et le FC Barcelone s’échangent plusieurs joueurs

Pep Guardiola a fait des révélations étonnantes sur la préparation physique d’Erling Haaland, l’Inter et le Barça se sont entendus pour le transfert de plusieurs cadres et Erik ten Hag est comparé à Eric Cantona, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Haaland travaille dans l’ombre



The Sun nous partage une très belle Une ce matin avec Erling Haaland en train de boire du lait. L’attaquant norvégien a posté cette photo sur ces réseaux sociaux. Avec humour, il nous fait croire que c’est «sa potion magique», celle qui lui a permis d’inscrire son 45ème but de la saison.



Bien sûr ce n’est pas ça qui fait que le Cyborg détruit tout sur son passage, mais plutôt une hygiène de vie irréprochable et beaucoup de travail, et bien en conférence de presse, Pep Guardiola nous dévoile que c’est tout le contraire. Comme le rapporte The Sun et le Daily Express, le coach de City a déclaré qu’il «s’entraîne rarement».



C’est donc paradoxale, mais ne vous inquiétez pas car la phrase a bien sûr été sortie de son contexte car, pour Pep, «Erling travaille tellement de temps à l’intérieur du centre d’entraînement, bien plus que sur le terrain. Aujourd’hui, dans le football moderne, les joueurs s’entraînent plus dans les coulisses que sur le terrain».



Donc, Haaland est un bosseur de l’ombre. Guardiola affirme aussi que Manchester City donne à Erling Haaland «des soins 24 heures sur 24 pour faire ressortir le meilleur» de l’attaquant prolifique. Ce serait dommage qu’il se blesse pour la fin de saison.



L’Inter fait son business avec le Barça



Ce samedi, La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec le possible transfert de Franck Kessié. «L’Inter fait son business au Barça» titre le quotidien. D’après le journal au papier rose, les dirigeants des deux clubs se sont retrouvés jeudi pour discuter mercato.



Le sujet le plus important est un possible échange entre milieux de terrain. Marcelo Brozovic prendrait la direction de la Catalogne, Xavi l’apprécie énormément, et Franck Kessie partirait en Lombardie, lui qui connaît bien la région après avoir évolué à l’AC Milan. Jordi Cruijff était aux côtés d’Alemany, tandis qu’Ausilio était accompagné d’Edoardo Crnjar, un agent très actif à l’Inter et au Barça. Bizarrement, il est aussi le représentant de Roberto De Zerbi. L’Italien serait un candidat sérieux pour le banc en cas de départ d’Inzaghi, mais l’entraîneur de Brighton n’a pour l’instant aucune envie particulière de quitter la Premier League.



Mais cette coïncidence explique la complexité des échanges entre les deux clubs, l’Inter ne peut pas planifier avec certitude l’avenir proche, chaque choix dépendra de la personne qui sera à la tête de l’équipe la saison prochaine.



Cantona est de retour à Manchester



Ce qui fait aussi couler beaucoup d’encre au pays de sa Majesté, ce sont les dernières déclarations d’Erik ten Hag. C’est simple, ce samedi, la presse britannique estime que le coach de Manchester United est devenu Eric Cantona.



Un Eric de MU pour un autre après tout. En fait, le coach des Red Devils a fait une tirade bien imagée pour expliquer ses choix controversés pendant le choc contre Séville en Europa League, des choix qui ont permis aux Espagnols de recoller au score.



Il a affirmé que son double remplacement coûteux pour Manchester United contre Séville « était aussi évident que le derrière d’une vache ». Cette expression, qui remonte à 1877 en Hollande, signifie que quelque chose est tellement évident qu’on ne peut pas le rater, tout comme une vache.



Tout de suite, le Daily Star a pensé à Cantona et sa célèbre phrase : « Quand les mouettes suivent le chalutier ». En espérant pour le Néerlandais qu’il devienne aussi célèbre que le français à Old Trafford.