Les tissus africains: un patrimoine en quête de reconnaissance

Des tissus originaux, variés, issus d’une fabrication artisanale et qui portent aussi des valeurs religieuses, sociales, rituelles ou encore politiques. Alors que les importations de vêtements de seconde main, les contrefaçons, ou encore la prédominance du Wax menacent les textiles locaux, certaines marques et créateurs tentent de faire perdurer ces savoir-faire artisanaux en utilisant et en créant leurs propres imprimés. Des tissus africains que l’on retrouve de plus en plus dans les défilés des maisons de haute couture. Comment reconnaître les tissus originels des contrefaçons ? Comment assurer le maintien d’une fabrication artisanale et locale ?



En fin d’émission, l’Afrique qui gagne avec le portrait de Raouf Malazoué, ce jeune togolais a construit sa voiture de A à Z entièrement avec des matériaux de récupération. Notre reporter Raphaëlle Constant l’a rencontré à Lomé.