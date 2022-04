Les vraies raisons du départ de Ahmed Aidara du groupe Dmédia

Le journaliste et maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara a annoncé sa démission du groupe DMedia pour "convenance personnelle". « Je viens par cette présente vous informer de ma démission du groupe DMédia pour des raisons de convenance personnelle (sic)», a posté le maire sur sa page Facebook.



D’après des informations recueillies par PressAfrik, d’autres raisons se cachent derrière celles évoquées par le concerné. En effet, une médiation initiée par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a eu lieu samedi pour trouver une solution.



Selon nos sources, il était question que Ahmed Aidara prenne part à cette rencontre, mais le maire a décliné l’invitation. La réunion a, au départ, été houleuse entre les différentes parties, car la direction de Dmédia ne voulait pas entendre parler de «conflit d’intérêts», par rapport à la fonction, sa coloration politique et le fait qu'il fasse la revue des titres et la revue de presse. Mais finalement les deux parties se sont comprises et ont pu avancer et explorer des pistes de solutions pour dépasser la crise.



Ce mardi matin, Ahmed Aïdara voulait faire sa revue de presse habituelle, mais on lui a coupé le micro. Une attitude qu’il n’a pas apprécié. C’est donc l'une des principales raisons qui a motivé sa démission du groupe, estimant qu’il est devenu un indésirable dans cette rédaction.



Dans la foulée M. Aïdara a appelé, juste après, le président du CORED, Mamadou Thior pour lui signifier ses griefs et sa décision de de quitter DMédia. Comme s'ils s'étaient passés le mot, le patron du groupe de presse, Bougane Gueye a lui aussi câblé le président du CNRA, Babacar Diagne pour l’informer de l’évolution de la situation notamment la démission de Ahmed Aïdara.