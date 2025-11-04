Lettre ouverte à Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et à Son Excellence le Premier ministre Ousmane SONKO (Par Ababacar Niang Médiateur en Chine et Homme d’affaires )

Je vous écris en tant qu’Ababacar Niang, fils du Sénégal, médiateur vivant en Chine, ami et sympathisant de vos combats et de votre vision pour notre Nation.

Cette lettre est guidée par l'amour profond que je porte à notre patrie et par mon engagement sincère pour la réussite de votre projet historique.



Messieurs le Président et le Premier ministre,

Votre accession au pouvoir à un si jeune âge est un privilège rare dans l’histoire politique mondiale.

Elle vous offre une opportunité exceptionnelle : au moins vingt années devant vous pour transformer durablement notre pays et imprimer vos noms dans l’Histoire du Sénégal et du continent africain.

Une telle chance exige unité, clairvoyance et discipline historique.

Aujourd'hui, je souhaite vous exhorter à demeurer unis, contre vents et marées, pour l’intérêt supérieur de la Nation.



Le Sénégal ne pourrait supporter une fracture entre vous.

Votre complémentarité n’est pas une faiblesse, mais une richesse stratégique.

Le peuple vous a choisis ensemble, vous a fait confiance à 54%, puis l’a renouvelée lors des législatives.

C’est un mandat unique, un pacte national.

Dans cet esprit, je formule humblement les réflexions suivantes :

La cogestion intelligente du pouvoir est essentielle, dans le respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs.

La justice doit rester indépendante. Chercher à l’influencer reviendrait à trahir le serment solennel prêté devant le peuple et l’Histoire.



La rupture promise au peuple doit se poursuivre, mais avec la lucidité des réalités de l’État, des attentes sociales et de la géopolitique mondiale.



Gouverner dans la vérité, la justice et la réconciliation doit rester votre boussole.



Monsieur le Premier ministre Sonko, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à réfléchir à l’idée — si elle s’avérait nécessaire pour préserver l’unité nationale et la stabilité de notre jeune gouvernance — de laisser la Primature pour devenir Directeur de Cabinet du Président, afin de cogérer directement à ses côtés et d’éviter toute incompréhension institutionnelle. La stabilité vaut parfois plus qu'un poste ; l’Histoire observe.



Vous souhaitez asseoir une autorité forte. C’est légitime. Trop de démocratie peut affaiblir l'État, tout comme l’abus d’autorité peut ouvrir la voie à la dictature. L’équilibre est le chemin.

Et je demeure convaincu que si celui qui dirige est juste, le peuple suivra sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa force.

Vous êtes des hommes de conviction, des patriotes sincères, animés par la justice. Vos tempéraments différents ne sont pas une contradiction : ils sont complémentaires. Ensemble, vous incarnez une nouvelle ère.

Le peuple croit en vous. Écrivez cette page avec sagesse.

Restez unis. Pour le Sénégal. Pour notre avenir commun.

Avec respect, loyauté et espérance.



Ababacar Niang, Médiateur en Chine et Homme d'affaires