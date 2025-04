Levée du corps de Badio Camara : Moustapha Niasse salue la mémoire d’un « grand magistrat compétent et courageux »

En marge de la cérémonie de levée du corps du défunt président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, Moustapha Niasse a rendu un vibrant hommage à une figure emblématique de la magistrature sénégalaise. L’ancien président de l’Assemblée nationale a salué la mémoire d’un « grand magistrat compétent, professionnel et courageux ».



« Un grand magistrat nous a quittés, un homme qui ne vivait que pour le droit et la loi. Il était sérieux, compétent, professionnel, expérimenté et courageux. Ce qu’il a accompli en mars 2024 en est la preuve, lorsqu’il a pris une position ferme et sans équivoque face au débat sur un éventuel report des élections (présidentielle de 2024) », a déclaré Moustapha Niasse.



« Nous le pleurons parce que c’était un homme de valeur, un homme de foi, un homme d’action et un homme de courage. Prions qu’Allah le reçoive au paradis », a ajouté l’ancien Premier ministre.



La levée du corps s’est tenue ce vendredi à l’Hôpital Principal de Dakar, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, de membres du gouvernement, de proches, et de nombreuses figures du monde judiciaire.



La cérémonie a débuté avec l’oraison funèbre prononcée presqu’en sanglot par le juge constitutionnel Cheikh Tidiane Coulibaly, un ami de longue date du défunt.



Mamadou Badio Camara est décédé, jeudi, à Dakar à l’âge de 73 ans.