Lewis Hamilton se rapproche des records de Schumacher

Au début du mois de novembre, Lewis Hamilton a frappé fort en s’offrant son sixième titre de champion du Monde de Formule 1. Le pilote britannique, âgé de 34 ans, a dépassé Juan Manuel Fangio (5 titres) au classement du plus gros palmarès de F1, et a maintenant dans le viseur le record de Michael Schumacher. L’Allemand possède, en effet, le plus gros palmarès de l’histoire de la Formule 1 avec 7 titres remportés entre 1994 et 2004…



Tous les disques de Lewis Hamilton



Si le record de Schumi apparaissait, il y a quelques années, comme un objectif ultra-ambitieux pour le Britannique, Hamilton a, depuis, fait ses preuves en enchaînant les succès. Spécialiste de toutes les conditions météorologiques, y compris les courses en temps de pluie, l’Anglais compte, au même âge, un plus grand nombre de victoires que Michael Schumacher. Au vu de la vitesse à laquelle il les a obtenues depuis qu’il est passé chez Mercedes, Bwin estime que le pilote britannique égalera le record de Schumacher (91 victoires) l’an prochain lors du Grand Prix d’Italie. En plus de viser les 7 titres et le record de victoires, Hamilton pourrait également battre le record du plus grand nombre de podiums. Pour le moment, seul un pilote serait capable de gommer rapidement les performances du Britannique du Livre des Records : Sebastian Vettel.



L’Allemand, qui compte 4 titres de champion du Monde, a réalisé de meilleures prestations à 25 ans qu’Hamilton ou Schumacher au même âge. Aujourd’hui âgé de 32 ans, le natif d’Heppenheimconnait plus de difficultés depuis son dernier titre, remporté en 2013. Il a notamment remporté 4 fois consécutivement le titre de champion du monde de F1 (2010, 2011, 2012, 2013). S’il retrouve ses coups d’accélérateurs dévastateurs, il pourrait rapidement assombrir le ciel d’Hamilton. Souvent, les prestations d’Hamilton ont été rabaissées par les prestations de sa Mercedes. Le Britannique dispose, en effet, de la meilleure monoplace du circuit mais doit, aussi, ses succès à ses énormes qualités. En effet, il termine dans 62,5% des cas devant son coéquipier chez Mercedes. Largement au-dessus des autres, il a toujours surpassé le deuxième pilote de son écurie, à l’exception de Fernando Alonso, multiple champion du Monde.



L'avenir de la Formule 1



Si la saison de F1 est quasiment finie, l’année prochaine promet d’être plus relevée que celle-ci, étant donné les énormes talents qui émergent semaine après semaine sur l’asphalte mondial. En effet, Charles Leclerc, le pilote Ferrari, a clairement montré qu’il pouvait être un candidat potentiel au titre de champion du monde dans les prochains mois ou les prochaines années, notamment avec sa victoire à Monza. Le jeune français Pierre Gasly, qui a terminé second du grand prix du Brésil avec sa modeste Toro Rosso , pourrait également jouer les troubles-fêtes dans les prochains mois pour la lutte au titre mondial. Âgé de seulement 23 ans, il représente avec Leclerc (22 ans) l’avenir de la discipline à l’échelle mondiale. Les habitués aux podiums, comme Max Verstappen ou encore Sebastian Vettel auront eux-aussi des énormes ambitions pour la saison 2020.