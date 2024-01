Libérée et expulsée après 2 mois de détention, la ressortissante française Coline Fay balance sur ses conditions de détention au Sénégal

L'Iséroise Coline Fay est rentrée en France ce vendredi matin, après deux mois d'emprisonnement au Sénégal. Elle avait été arrêtée le 17 novembre en marge d'une manifestation de soutien à l'opposant politique Ousmane Sonko. La jeune femme de 26 ans, installée au Sénégal depuis plusieurs mois, était accusée, entre autres, de "complot contre l'autorité de l'Etat " et "actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique."



"Je ne suis qu'à moitié libre"

Ses parents et son frère Antonin étaient à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce vendredi matin, pour l'accueillir. Coline Fay a ensuite rejoint le cabinet de son avocat, Juan Branco. Elle a donné de ses nouvelles, au micro de France Bleu Isère. "Je vais bien, je suis en bonne santé. Je ne suis qu'à moitié libre, car j'ai laissé les autres militantes qui sont là-bas depuis des mois. Pour dormir, j'ai partagé pendant plus d'un mois un matelas pour une personne avec une femme enceinte. La présence des enfants aussi là-bas, c'est un peu choquant de les voir faire leurs premiers pas dans une maison d'arrêt. La routine était assez difficile mentalement. On sortait pour manger et on rentrait pour dormir. On a beaucoup de temps pour lire et penser, mais ce n'est pas facile."



Coline Fay a pu malgré tout garder contact régulièrement avec ses proches : "Pour effectuer des appels à l'extérieur, on est sur écoute. Il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit de prononcer mais deux fois par semaine je pouvais appeler ma famille cinq à dix minutes. Je veux remercier mes avocats et tous les gens qui ont apporté leur soutien." Elle rentre chez elle, en Isère, ce vendredi soir : "On va dormir, bien se reposer. Je vais chercher du travail et suivre avec beaucoup d'attention ce qu'il va se passer au Sénégal dans les jours qui viennent. On va être très attentifs aussi à la position que va prendre la France."

"Coline Fay est une héroïne" - Juan Branco, son avocat

Son avocat en France, Juan Branco, réagit également au micro de France Bleu Isère : "Ce n'est pas tant un soulagement que la fin d'une indécence extraordinaire. Cette détention a duré deux mois de trop. On a été sidéré par la façon dont elle a été traitée à tous les niveaux. Coline Fay est une héroïne à bien des égards. Elle a porté assez haut l'image de la France. Elle a permis de montrer qu'au sein du peuple français, il y avait des solidarités très fortes avec la situation sénégalaise. On est très heureux qu'elle puisse retrouver les siens. On a aussi une pensée pour les 1.000 prisonniers politiques toujours détenus au Sénégal."



L'intervention d'Élisabeth Borne ?

Selon l'avocat, l'ancienne Première Ministre Elisabeth Borne aurait joué un rôle dans cette libération : "On nous a fait savoir qu'Élisabeth Borne se serait impliquée personnellement le matin de son départ de Matignon. Pour moi, ce sont de petits gestes qui veulent dire quelque chose d'une personnalité politique. Parmi les dernières choses qu'elle a faites, elle a eu une pensée pour

Coline Fay. Cela a peut-être eu un impact sur la situation. A côté, il y a eu une mobilisation de citoyens et de députés essentielle."



Ce samedi à 13 heures, un rassemblement en présence de Coline Fay aura lieu sur la place Félix Poulat, de Grenoble.