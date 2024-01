Liberia: Joseph Boakaï investi président lors de la deuxième transition pacifique du pays

Au Liberia, le désormais président Joseph Boakaï a prêté serment lundi 22 janvier à Monrovia pour un mandat de six ans, après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football et président sortant George Weah. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d'investiture au Capitol Building, le siège du gouvernement, avec des invités tels que des chefs d'État des pays voisins, notamment ceux de la Sierra Leone et du Ghana. Il s’agissait d’un rendez-vous, crucial pour la jeune démocratie libérienne.



Tapis rouge, invités d'honneur, et le soleil au rendez-vous : l'ambiance est à la fête lundi au Liberia. La cérémonie d'investiture de Joseph Boakaï a commencé à 12h heure locale (et TU) au Capitol Building, le siège du gouvernement.



Pendant son discours, dont longueur de plus d'une heure a suscité des vives critiques de la part de commentateurs, le nouveau président a dû marquer deux pauses, avant d'être aidé à quitter le podium. La cérémonie n'a pas repris. Cet homme de 79 ans a prêté serment dans une salle en plein air, sous une chaleur étouffante



Certains des opposants de Joseph Boakai avaient exprimé des inquiétudes quant à son âge et à son état de santé pendant la campagne électorale. Son équipe a rejeté ces critiques et son porte-parole a déclaré qu'il n'avait pas de commentaire à faire dans l'immédiat, après l'incident pendant la cérémonie.



Parmi les présents se trouvaient le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo et une délégation importante des États-Unis. Sont également présents les chefs d'État de la Sierra Leone et du Ghana, où cette journée est suivie avec beaucoup d’attention, car les Ghanéens se rendront aux urnes à la fin de l'année. Également présente au premier rang : l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, également première femme élue chef d'État en Afrique, qui avait ensuite passé le pouvoir à son successeur George Weah en 2018.



La passation de pouvoir d'aujourd'hui, la deuxième de l'histoire du Liberia à se faire de manière pacifique, fait la fierté des Libériens, explique Oscar Bloh, un membre de la société civile.