Libye: 11 migrants morts en mer, 263 secourus

Au moins 11 corps de migrants ont été récupérés et 263 personnes secourues dimanche lors de deux opérations de sauvetage menées au large de la Libye, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la marine libyenne.



Lors de la première opération, «une patrouille des gardes-côtes (...) a pu secourir 83 migrants clandestins et récupéré 11 corps sur un bateau pneumatique (...) à 5 milles marins au nord-est de Sabrata», ville située 70 km à l’ouest de Tripoli, a dit le général Ayoub Kacem.





«Les 11 migrants se sont noyés lorsque le zodiac s’est renversé, mais ils ont été récupérés par les survivants et hissés sur l’embarcation», a précisé à l’AFP Mohamad Erhouma, un membre des gardes-côtes de la ville de Zawia, où les corps et les migrants secourus lors de cette opération ont été transportés.