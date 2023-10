Liga : le Real Madrid concède le nul à Séville dans un match électrique

Avant les rencontres de Gérone et du Barça dimanche, le Real Madrid avait l’occasion de prendre un large avantage en tête de la Liga en cas de victoire sur la pelouse du Séville FC, toujours mal embarqué au classement. Mais au-delà de l’enjeu sportif, ce match signait surtout le retour de Sergio Ramos contre le Real Madrid, qu’il avait quitté en 2021. Côté Madrilène, on retrouvait Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham, accompagnés des Français Tchouaméni et Mendy.

La rencontre promettait du beau spectacle d’entrée, avec l’ouverture du score de Valverde… finalement refusé car Bellingham était signalé hors-jeu (4e). Mais après, Séville a su répondre à son adversaire et le Real Madrid a souffert, mais a été sauvé par une tête de Carvajal, à la suite d’une frappe de Rakitic (23e). Ramos a également été sauveur pour les Andalous, après un retour in extremis sur un corner repris par Alaba (34e). L’ex-défenseur parisien n’a pas manqué son retour face à son ancien club et s’est pris la tête avec Rüdiger.

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec des occasions franches des deux côtés. Rodrygo loupait deux belles occasions de suite (58e), avant un nouvel arrêt de Kepa devant Ocampos (71e). Mais finalement, après un débordement d’Acuña, Alaba reprenait le ballon dans son propre but (1-0, 74e). Une délivrance de courte durée, puisqu’à la suite d’un coup-franc excentré de Kroos, Carvajal reprenait d’une tête croisée pour égaliser dans la foulée (1-1, 78e).

Mais au terme d’une fin de match sous haute tension, avec une nouvelle altercation entre Vinicius Jr et Nyland, le portier sévillan, les deux formations n’auront pas réussi à se départager. Le Real Madrid reste en tête de la Liga, mais perd des points avant un Clasico attendu, qui aura lieu le 28 octobre prochain. De son côté, Séville réalise un bon résultat, mais reste dans la deuxième partie du tableau, avec trois matches de suite sans victoire et avant d’affronter Arsenal en Ligue des Champions.

Dans une rencontre très tendue, le Real Madrid a perdu des points au Ramón Sánchez Pizjuán de Séville (1-1). Les Merengues restent néanmoins en tête de la Liga, à une semaine du Clasico.