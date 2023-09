Liga : porté par Jude Bellingham, le Real Madrid renverse Getafe sur le fil

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, mené au score à la pause, a finalement arraché la victoire face à Getafe (2-1) lors de la 4e journée de Liga. Dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps buté sur le portier adverse avant de s’en remettre à Jude Bellingham…



Impérial depuis le début de la saison, le Real Madrid accueillait Getafe, ce samedi à 16h15, lors de la 4e journée de Liga. Après des succès acquis face à l’Athletic Bilbao, Almeria et le Celta de Vigo, les Merengues, placés dans le groupe C en compagnie du Napoli, de Braga et de l’Union Berlin lors de la phase de poules de la Ligue des champions, visaient le quatre sur quatre pour rester en tête du classement. De son côté, le club de la banlieue Sud de Madrid, treizième au coup d’envoi (une victoire, un nul et une défaite), voulait créer la sensation sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, privé de Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Arda Güler, Ferland Mendy ou encore Eder Militao, alignait un 4-3-3 avec Jude Bellingham et Rodrygo en soutien de Joselu.



Le Real surpris d’entrée de jeu !

En face, les Azulones, bien décidés à contrer l’armada madrilène, se présentaient en 5-3-2 avec Borja Mayoral et Juanmi Latasa en pointe. Dans l’entrejeu, Nemanja Maksimovic et Djnene accompagnaient Carles Alena. Après une haie d’honneur des 22 acteurs pour les championnes du monde espagnoles, le Real prenait rapidement le contrôle de cette partie mais se faisait surprendre… Profitant d’une incompréhension entre Alaba et Garcia sur une passe anodine, Mayoral récupérait le cuir et trompait Kepa (0-1, 11e). Sonnée mais loin d’être résignée, la Casa Blanca réagissait et tentait de contourner le bloc défensif de Getafe. Alerté sur la gauche, Rodrygo armait alors une lourde frappe mais sa tentative passait largement au-dessus de la cage de Soria (17e). Quelques instants plus tard, Bellingham, bien décalé par Modric, s’infiltrait dans la surface avant de se faire déséquilibrer. Si Mario Melero Lopez indiquait directement le point de penalty, ce dernier revenait finalement sur sa décision après consultation du VAR (25e)?