Ligue 1 : Iliman Ndiaye réagit à la large victoire de l’OM

Premier buteur olympien dans la victoire de l’OM contre Montpellier (4-1), Iliman Ndiaye a réalisé une excellente performance. Outre son but, l’homme du match a montré une certaine confiance dans ses gestes. Un but et une victoire qui l’encourage dans cette voie.



« C’est un de mes meilleurs matches, sans m’enflammer. Je suis content de participer à cette victoire, je voulais toucher un peu plus le ballon. Je suis très content de marquer. Je sens qu’il y a du mieux, tout le monde doit le ressentir, les supporters aussi je pense. On a gagné en coupe d’Europe cette semaine, on essaie de garder le même état d’esprit » a-t-il déclaré à la fin du match. De bon augure pour la suite…