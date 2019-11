Ligue 1 - Marseille vs Lyon: Le match pourrait être rejoué? les raisons...

La direction technique de l'arbitrage a fait savoir mardi que le penalty accordé dimanche soir à Dimitri Payet lors de Marseille-Lyon n'était pas valable, et qu'il aurait dû être annulé en raison d'une main préalable de Morgan Sanson. Le joueur l'ayant transformé, il a alors donné l'avantage à son équipe. Une décision qui a donc eu une influence directe sur le score final puisque l'OM s'est finalement imposé (2-1). L'erreur d'arbitrage étant avérée malgré le VAR, faut-il rejouer le match ?



« Factuellement, techniquement, ce pénalty aurait dû être annulé », a déclaré Pascal Garibian lors d'une visite de presse du centre de visionnage de la VAR à Paris. Dimitri Payet a ouvert le score sur pénalty après une main sifflée contre le Lyonnais Thiago Mendes.



« Il y a eu main offensive (de Sanson), on aurait dû annuler le but » et donc le pénalty en s'appuyant sur les lois du jeu, a affirmé Garibian. « La réalisation (de la chaîne) n'a sorti les images que 8 minutes après, la main de Sanson », a-t-il ajouté, évoquant « une situation imparfaitement maîtrisée».