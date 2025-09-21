Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Ligue 1 : OM-PSG reprogrammé à lundi soir en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or



Ligue 1 : OM-PSG reprogrammé à lundi soir en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or
La Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé la reprogrammation du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Initialement prévu ce dimanche et reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques, le Classique se jouera finalement ce lundi 22 septembre à 20h00 (18h00 GMT) en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. 
 
“En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône”, indique la LFP dans un communiqué.  
 
“La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00”. 
 
Malgré la concomitance avec la cérémonie du Ballon d’Or France Football, à laquelle Ousmane Dembélé forfait pour le Classique car blessé figure parmi les nominés, l’instance dirigeante a choisi de maintenir la nouvelle date.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 21 Septembre 2025 - 17:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter