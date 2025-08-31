Ligue 1 : Rennes accroché par Angers malgré un but d’Estéban Lepaul

Malgré un but de sa nouvelle recrue Estéban Lepaul, le Stade Rennais a été tenu en échec par Angers (1-1) ce dimanche à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

Footmercato

