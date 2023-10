Ligue 1 : en infériorité numérique, l’OM s’incline sur le fil à Nice, nouveau leader provisoire

A l’entrée de la surface, le puissant Terem Moffi se défaisait de la défense marseillaise avant de tirer, mais sa frappe était contrée, frôlant de peu le cadre de Pau Lopez (40e). Le Gym perdait d’ailleurs son latéral droit Jordan Lotomba sur blessure avant la pause. Néanmoins, l’OM perdait devait également se séparer d’un de ses cadres en seconde période. En effet, le gardien de but espagnol Pau Lopez a dû quitter les siens au début du second acte en raison d’une blessure à la cuisse. Au retour des vestiaires, les locaux se montraient plus dangereux dans la moitié de terrain adverse. Pierre-Emerick Aubameyang, lancé dans le dos de la défense, arrivait à tromper la vigilance de Bulka mais ne trouvait que le poteau gauche sur son petit ballon piqué (73e). Et après le second jaune écopé par Leonardo Balerdi, synonyme de rouge et d’expulsion (79e), l’entrant Evann Guessand se sortait du marquage pour crucifier Ruben Blanco et donner l’avantage aux Rouge-et-Noir dans cette fin de rencontre. Malgré l’infériorité numérique, les Marseillais semblaient plus tranchants dans le temps additionnel, mais n’arrivaient pas à se créer d’espace pour le dernier geste. Avec ce petit succès, l’OGC Nice occupe provisoirement le trône de leader, l’OM perd une place et passe derrière Lille.

Sur la dernière marche du podium avant cette rencontre, l’OGC Nice recevait l’Olympique de Marseille dans ce derby du Sud-Est pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les Phocéens, sixièmes et à quatre points de leur adversaire du soir, se devaient de prendre les trois points pour poursuivre la belle dynamique récente sous les ordres de Gennaro Gattuso. De leur côté, les poulains de Francesco Farioli avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire, en attendant l’échéance du voisin et rival, Monaco. Le début de rencontre entre ces deux formations était plutôt timide, avec 22 acteurs en plein round d’observation. Il fallait attendre la 25e minute pour enfin voir un temps fort intéressant, avec le but d’Ismaïla Sarr, qui trompait Marcin Bulka mais une position de hors-jeu de l’international sénégalais obligeait l’arbitre à annuler cette ouverture du score (25e). Dans l’autre surface, les Aiglons se réveillaient par l’intermédiaire de Jérémie Boga, très remuant sur son flanc gauche mais stoppé par Chancel Mbemba, auteur d’un tacle parfait dans la zone de vérité (28e). Dans ces minutes animées, une intervention ratée de Melvin Bard dans le rond central à la suite d’un corner niçois pouvait permettre à Amine Harit de se présenter seul face au but mais l’ancien Lyonnais revenait parfaitement dans ses pieds (29e).