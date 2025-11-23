Ligue 2 : NGB Niary Tally enchaîne un quatrième succès

L'équipe de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) continue d'imprimer son rythme en tête de la Ligue 2. Le club a enregistré un quatrième succès d'affilée ce week-end, s'imposant sur le score de deux buts à un (2-1) face à l'AS Kaffrine, lors d'un match palpitant comptant pour la quatrième journée du championnat.



Avec cette série de victoires, NGB s'envole au classement et creuse l'écart avec ses poursuivants, totalisant désormais 12 points. Pendant ce temps, les autres rencontres de Ligue 2 disputées ce samedi ont été marquées par une série de matchs nuls, témoignant de l'équilibre des forces. Essamaye FC et Ndiambour ont fait jeu égal, tout comme l'AS Bambey et Oslo FA (0-0). Le Teranga SC et l’UCST Port se sont quittés sur un score de 1-1, tandis que Thiès FC et Guélewars ont offert un match riche en buts (2-2). Enfin, l'AS Douanes et Diambars FC se sont neutralisés (0-0).



Le programme de cette quatrième journée se poursuit ce dimanche avec les affiches suivantes : AS Saloum contre DUC et Amitié FC face à Jamono de Fatick.