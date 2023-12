Ligue 2 : Wally Daan pour mettre la pression sur CNEPS, choc régional Amitié FC / Thiès FC

Dans la bataille pour la première place, le leader CNEPS (16 pts +4) et son dauphin Wally Daan (16 pts +2) se livrent un duel à distance, en affrontant respectivement Keur Madior (13e, 8 pts) et HLM de Dakar (8e, 11 pts +3).



Avant le match du leader une heure plus tard, le dauphin Wally Daan pourrait occuper la première place provisoire s'il enchaîne un second exploit avec la réception de HLM Dakar (8e, 11 pts+3).



Le CNEPS, leader au sortir de la 9e journée à la suite de sa victoire (2-1) contre Oslo FA (3e, 16 pts-1), vise une troisième victoire consécutive face au premier relégable Keur Madior (13e, 8 pts). Les deux leaders sont juste départagés au goal-différence.



Dès ce samedi, Amitié FC (4e, 13 pts +4) pourrait monter provisoirement sur le podium si l'équipe de l'ancien attaquant des « Lions », Demba Ba, aligne un second succès de rang dans le choc régional devant Thiès FC (11e, 10 pts-1).



Le Ndiambour (5, 13 pts+1) aussi peut occuper provisoirement la troisième place, si les Lougatois renouent avec le succès en battant à l'extérieur le DUC (12e, 9 pts). Le promu Renaissance sportive de Yoff (10, 10 pts-1) vise un troisième un succès avec la réception de l'AS Douane (7e, 12 pts).



La 10 journée sera clôturée mardi avec deux belles oppositions : AJEL de Rufisque (9e, 11 pts-1) /Demba Diop FC (14, 5 pts) et Oslo FA (3e, 16 pts-1) /NGB (6e, 13 pts+1).





Avec Stades