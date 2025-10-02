Ligue Conférence : Crystal Palace d’Ismaila Sarr lance sa campagne européenne par une victoire 2-0 contre le Dynamo Kiev

En déplacement en Pologne ce jeudi, Crystal Palace a débuté de la meilleure des manières sa campagne européenne en Ligue Conférence, en s’imposant 2-0 face au Dynamo Kiev.
Les coéquipiers d’Ismaila Sarr ont largement dominé les Ukrainiens lors de cette première journée. Les buts des Eagles ont été inscrits par Daniel Munoz (31ᵉ) et Eddie Nketiah (58ᵉ).
Ismaila Sarr est entré en jeu à la 69ᵉ minute pour renforcer l’attaque des Eagles.
