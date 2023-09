Ligue Europa : Le tirage au sort complet de la phase de groupes 2023-2024

Le tirage au sort de l'UEFA pour la phase de groupes de l'Europa League 2023/24 a eu lieu ce vendredi au Grimaldi Forum à Monaco, où 32 équipes s'affronteront dans des groupes de quatre comme d'habitude. Ces équipes tenteront ainsi de succéder au FC Séville, champion de la dernière édition pour la 7e fois de son histoire.



Une édition particulièrement compétitive est attendue, avec des habitués de la Ligue des champions tels que Liverpool, l'Ajax et la Roma de José Mourinho, finaliste la saison dernière.



L'OM, battu par le Panathinaïkos au troisième tour qualificatif de la C1, aura fort à faire en affrontant l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Toulouse aura quant à lui Liverpool, le LASK et le R. Union Saint-Gilloise dans son groupe.



Le Stade Rennais a hérité d’un groupe plutôt homogène avec Villarreal, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos.



Bien que les matches et les horaires n'aient pas encore été confirmés (ils le seront au plus tard samedi matin), le calendrier de cette édition de l'UEFA Europa League est déjà fixé. La première journée de la phase de groupes débutera le 21 septembre et se terminera le 14 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 18 décembre et les matches commenceront le 15 février 2024.