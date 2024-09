Ligue des Champions : Arsenal accroché, l’Atlético renverse Leipzig sur le fil

Pour cette dernière nuit de la première journée de la Ligue des Champions, Arsenal n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre l’Atalanta (0-0), alors que l’Atlético de Madrid a battu le RB Leipzig sur le fil (2-1).



Du côté de l’Italie, on avait le droit à un choc au sommet entre le vainqueur de la dernière Ligue Europa, l’Atalanta, et Arsenal quart de finaliste de la dernière édition. On s’attendait donc à un match animé entre deux équipes joueuses. Rapidement, Bukayo Saka se mettait en ordre de match, mais sa frappe enroulée du gauche était contrée (3e).



Dans la foulée, Kai Havertz voyait aussi son tir manquer le cadre (5e). Mieux dans ce début de partie, Arsenal passait proche de trouver la faille avec un bon coup franc de Bukayo Saka repoussé par Marco Carnesecchi. Thomas Partey suivait bien, mais le portier s’interposait de nouveau (13e).



Un premier quart d’heure en faveur des Gunners qui allaient ensuite devenir trop stéréotypés. Incapable de trouver des bons décalages, le club anglais n’arrivait plus à obtenir des possibilités et c’est sur un score de parité et vierge que les deux formations concluaient ce premier acte.



Au retour des vestiaires, la Dea surprenait son monde puisque Thomas Partey était poussé à la faute dans sa surface par Ederson (48e). S’en suivait un penalty de Matteo Retegui, mais son tir vers la gauche du but était repoussé par David Raya. L’attaquant italien suivait, mais sa tête était de nouveau repoussée par le gardien adverse (51e).



L’Atalanta poussait contre une équipe d’Arsenal qui reculait et Juan Cuadrado était tout proche d’accrocher la cage anglaise (67e). Le Colombien avait une autre opportunité, mais manquait encore le cadre (74e).



Gabriel Martinelli répondait pour les Gunners qui étaient peu dangereux (75e). En fin de match, Ademola Lookman semblait filer au but, mais tombait sur un bon William Saliba (87e). Finalement, l’Atalanta et Arsenal se quittent sur un match nul 0-0.



L’Atlético répond à Leipzig

Enfin le dernier match de la soirée offrait un duel intéressant entre l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig, deux prétendants au top 8. Alors que les Colchoneros prenaient le contrôle du jeu à domicile, les Saxons piquaient d’entrée. Sur un contre, Loïs Openda était lancé sur la droite et sa frappe était repoussée par Jan Oblak. Benjamin Sesko suivait et concluait de la tête dans le but grand ouvert (1-0, 4e).



La réponse arrivait sur un corner botté sur la gauche par l’Atlético. Au premier poteau, Julian Alvarez tentait une astucieuse reprise qui manquait d’accrocher la lucarne gauche (14e). Servi sur la gauche de la surface par Rodrigo De Paul, Julian Alvarez remisait ensuite devant le but pour Angel Correa, mais Castello Lukeba suivait et intervenait. Un cafouillage suivait et Antoine Griezmann passait proche de marquer (15e).



Les Colchoneros montaient en puissance et sur un corner côté droit, Angel Correa trouvait le montant droit (26e). Finalement, les efforts espagnols étaient récompensés et Antoine Grizmann reprenait idéalement d’une volée suite à un centre de Marcos Llorente venu de la droite (1-1, 28e). Suite à cette réalisation, le rythme retombait tout doucement et finalement les deux formations rentraient aux vestiaires sur ce 1-1.



Après la pause, le rythme était bien moins intense et les deux équipes se neutralisaient. En fin de rencontre, Antoine Griezmann pensait avoir une bonne occasion, mais sa tête repoussée par Peter Gulacsi était hors-jeu (78e). Une première période animée, une seconde plus terne et finalement, Antoine Griezmann se muait en héros en propulsant un centre victorieux sur la tête de José Maria Giménez (2-1, 90e).



Les résultats de la soirée



Stade Brestois 29 (France) 2-1 Sturm Graz (Autriche) : Hugo Magnetti (23e) et Abdellah Sima (56e) pour Brest; Edimilson Fernandes (CSC, 45e +1) pour Sturm Graz



AS Monaco (France) 2-1 FC Barcelone (Espagne) : Maghnes Akliouche (17e) et George Ilenikhena (72e) pour Monaco; Lamine Yamal (28e) pour le FC Barcelone



Atalanta (Italie) 0-0 Arsenal (Angleterre)



Atlético de Madrid (Espagne) 2-1 RB Leipzig (Allemagne) : Antoine Grizmann (28e) et José Maria Giménez (90e) pour l’Atlético; Benjamin Sesko (4e) pour Leipzig





