Ligue des Champions : Monaco se casse les dents sur Tottenham, le Real s’en remet à Bellingham

Monaco a dû se contenter d’un nul frustrant contre Tottenham (0-0), la faute à un immense Vicario. Dans le même temps, le Real Madrid a obtenu une victoire compliquée face à la Juventus (1-0) grâce à Bellingham. Le Bayern poursuit son excellent début de saison en torpillant Bruges 4-0, alors que Liverpool a mis fin avec la manière de sa mauvaise série de 4 défaites de suite en s’imposant largement à Francfort (5-1), où Salah a démarré sur le banc.

Footmercato

div id="taboola-below-article-thumbnails">