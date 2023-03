Ligue des champions: L’Inter Milan évite le piège de Porto et se qualifie en quarts

C'est terminé à l'Estadio do Dragao, match nul entre l'Inter et Porto (0-0) ! Les Nerazurri valident leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dans la douleur.



Les Portugais peuvent avoir des regrets, le réveil aura été trop tardif pour les hommes de Conceicao. Le défenseur central et capitaine Pepe a été exclu durant la rencontre.