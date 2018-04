Ligue des champions : Mohamed Salah élu joueur de la semaine

Il marche sur l'eau cette saison. L'international égyptien Mohamed Salah, auteur d'un doublé lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et l'As Roma, a été élu par l'Uefa, joueur de la semaine.Il succède ainsi à son coéquipier Sadio Mané qui avait été élu joueur de la semaine après les quarts de finale retour de la prestigieuse compétition européenne de club.Avec ses 43 buts, Mohamed Salah domine le football européen et se révèle être un candidat sérieux au Ballon d'or aux côté des deux "monstres" Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.