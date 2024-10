Ligue des champions : affiche Arsenal-Paris SG, le Real à Lille

Deux monstres du football croisent la route des clubs français: Arsenal reçoit le Paris SG, où Ousmane Dembélé est puni, et le Real Madrid est attendu à Lille, avec Kylian Mbappé finalement du voyage, pour la 2e journée de la Ligue des champions mardi et mercredi.



Plus modestement, Brest se rend à Salzbourg et Monaco au Dinamo Zagreb, déjà dernier de phase de Ligue après la correction reçue du Bayern Munich (9-2) il y a deux semaines.



Le PSG entre dans le vif du sujet mardi (19h00 GMT) avec son premier gros morceau de la saison, après un début de championnat à sa main, cinq victoires et un nul, et le succès arraché en toute fin de match contre Gérone (1-0) pour la première journée.



Les "Gunners" ont déjà vécu une grosse affiche cette saison contre Manchester City, qui les a rejoints à la dernière seconde (2-2), mais n'ont pas réussi à gagner à Bergame contre l'Atalanta (0-0) en ouverture de C1.



L'entraîneur parisien Luis Enrique a choisi de se priver d'une de ses stars, Ousmane Dembélé, après un différend. Le PSG s'appuiera donc plus sur le côté gauche de Bradley Barcola, qui a retrouvé son efficacité avec un doublé contre Rennes (3-1), que sur le droit de "Dembouz".



Le réveil de Jonathan David a été encore plus spectaculaire: le buteur canadien a réussi un triplé au Havre (3-0), de bon augure avant de recevoir le Real Madrid, tenant du titre et 15 fois vainqueur du trophée.

- Initiation -



Un défi de taille pour le Losc, qui a déjà complètement manqué son entame dans la compétition à Lisbonne contre le Sporting Portugal (2-0).



Kylian Mbappé, de retour de blessure plus tôt que prévu, espérait conserver une chance de jouer contre son petit frère Ethan, mais ce dernier s'est blessé...



Seul club d'Europe à 100% de victoire en C1, Brest, vainqueur du tout premier match en compétition continentale de son histoire, poursuit son initiation autrichienne. Après avoir battu le Sturm Graz (2-1), les "Pirates" sont à Salzbourg, mardi (16h45 GMT).



Leur entraîneur Eric Roy a tonné après la déroute à Auxerre (3-0) et attend une réaction.



Enfin Monaco, qui a bien entamé la compétition en s'offrant un FC Barcelone (2-1) réduit à dix, espère enchaîner à Zagreb, encore sonné par le désastre à Munich.



On trouve moins d'affiches dans les autres matches, après le feu d'artifice de la journée d'ouverture.



Manchester City, tenu en échec par l'Inter Milan (0-0), se rend à Bratislava chez le Slovan, le Bayer Leverkusen reçoit l'AC Milan et Aston Villa accueille le Bayern Munich pour une affiche sépia. Le club de Birmingham a battu le géant bavarois en 1982 en finale de la Coupe des clubs champions européens, le nom de la C1 jusqu'à 1992.



Enfin Antoine Griezmann, qui a annoncé lundi sa retraite internationale, se rend à Benfica avec l'Atlético, après avoir rejoint le Real en fin de match dans le derby de Madrid (1-1).





Programme :



Mardi

(16h45) RB Salzbourg (AUT) - Brest (FRA)

Stuttgart (GER) - Sparta Prague (CZE)



(19h00) Slovan Bratislava (SVK) - Manchester City (ENG)

FC Barcelone (ESP) - Young Boys Berne (SUI)

Bayer Leverkusen (GER) - AC Milan (ITA)

Dortmund (GER) - Celtic (SCO)

Inter Milan (ITA) - Étoile rouge de Belgrade (SRB)

PSV Eindhoven (NED) - Sporting Portugal (POR)

Arsenal (ENG) - Paris SG (FRA)



Mercredi 2 octobre

(16h45) Shakhtar Donetsk (UKR) - Atalanta Bergame (ITA)

Gérone (ESP) - Feyenoord (NED)

(19h00) Dinamo Zagreb (CRO) - Monaco (FRA)

Sturm Graz (AUT) - Club Bruges (BEL)

RB Leipzig (GER) - Juventus Turin (ITA)

Lille (FRA) - Real Madrid (ESP)



Aston Villa (ENG) - Bayern Munich (GER)

Benfica (POR) - Atlético Madrid (ESP)

Liverpool (ENG) - Bologne (ITA)





Avec AFP