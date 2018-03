Ligue des champions africains : le programme du premier tour aller

Le club de Deni Biram Ndao, Génération-Foot, seul représentant du Sénégal dans cette compétition va affronter les guinéens de Horoya AC ce mardi à partir de 17h00.

Le programme complet du premier tour aller

Mardi 6 mars

Al Ahly (EGY) vs Mounana (GAB)

Horoya (GUI) vs Generation Foot (SEN)

Young Africans (TAN) vs Township Rollers (BOT)

Etoile du Sahel (TUN) vs Plateau United (NIG)

Mercredi 7 mars

Saint George (ETH) vs KCCA (OUG)

Zanaco (ZAM) vs Mbabane Swallows (SWA)

Wydad Athletic Club (MAR) vs Williamsville AC (CIV)

Aduana (GHA) vs ES Setif (ALG)

MFM (NIG) vs MC Alger (ALG)

Gor Mahia (KEN) vs Esperance (TUN)

AS Togo (TOG) vs El Hilal (SUD)

Zesco (ZAM) vs ASEC Mimosas (CIV)

TP Mazembe (RDC) vs UD Songo (MOZ)

Difaa Hassan (MAR) vs AS Vita (RDC)

Primeiro de Agosto (ANG) vs Bidvest (AFS)

Rayon Sports (RWA) vs Mamelodi Sundowns (AFS)

Source: Africa-Foot