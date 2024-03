Ligue des champions d’Asie : Sadio Mané et Al-Nassr éliminés par Al-Ain en quart de finale

À l’issue d’un match totalement fou et une ultime séance des tirs au but, Al-Nassr, qui avait renversé le score après avoir été mené par 0 à 2, passe finalement à la trappe face à Al-Ain et est éliminé dès les quarts de finale de l’AFC Champions League (4-3, 1-3 t.a.b). Sadio Mané a échappé de peu à l’expulsion pour un geste de frustration. Il a attrapé par le cou un adversaire.



Eliminé de la Ligue des champions d’Asie, Al Nassr (2e, 53 pts) compte 12 points de retard sur le leader Al Hilal en championnat. La fin de saison s’annonce longue pour Sadio Mané et ses partenaires.