Dans ce Championnat ultra-serré, où une victoire permet de grappiller quelques places, en enchaîner trois permet d'effectuer un sacré bond au classement. Déjà vainqueur sur le plus petit des scores face à Dijon (1-0, samedi) et à Lyon (1-0, mardi), Lille a récidivé ce vendredi soir contre Brest (1-0). Et le LOSC, dixième après la 14e journée, se retrouve désormais troisième, en attendant les autres matches du week-end.



L’Equipe