Linguère : Sonko veut moderniser l'agriculture et l'élevage pour atteindre l'autosuffisance en lait et en viande

Ousmane Sonko, tête de liste nationale du parti Pastef pour les élections législatives du 17 novembre, a mis l'accent sur la nécessité de moderniser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour atteindre l'autosuffisance en lait et en viande. Selon lui, « nous devons encourager les éleveurs à adopter l’élevage intensif et à stabiliser le bétail dans les zones propices ».



« Ousmane Sonko a également précisé que ce « modèle pourrait transformer le paysage économique local », comme rapporté par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



« Actuellement, l’État dépense des milliards pour importer du lait et payer les semences. Il manque de ressources pour nourrir le bétail et les routes font défaut dans le département de Linguère, empêchant l’écoulement des produits agricoles en raison de l’enclavement de certaines zones », a-t-il déclaré lors d’un meeting à Dahra Djoloff, vendredi.



Dans cette zone à dominante sylvopastorale, où l’agriculture et l’élevage occupent une place essentielle dans l’économie locale, des professionnels du secteur estiment que « la modernisation de ces activités est nécessaire pour assurer l’autosuffisance alimentaire en produits laitiers et carnés ».



Le leader de Pastef a aussi précisé que «cette modernisation de l’agriculture ne devrait pas menacer le pastoralisme, en particulier l’agropastoralisme », qu’il considère comme une « composante clé de l’économie rurale ». « L’agropastoralisme est l’un des piliers du dynamisme de l’agriculture et de l’élevage au Sénégal », a-t-il souligné.



Aussi, Ousmane Sonko a évoqué le programme du Président Bassirou Diomaye Faye, qui prévoit « d’importants investissements dans les infrastructures routières, la création d’usines de transformation laitière, de tanneries, et d’abattoirs modernes afin de renforcer la production locale et réduire la dépendance aux importations ».



« Ce plan ambitionne d’améliorer durablement les secteurs de l’agriculture et de l’élevage pour répondre aux besoins alimentaires croissants du Sénégal », a dit le Premier ministre.