Liste des "Lions" : Ferland Mendy pas encore prêt pour le Sénégal

L'arrière latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Ferland Mendy était pressenti pour faire partie de la liste d'Aliou Cissé pour les matchs amicaux de ce mois de mars. Certains médias avaient même affirmé qu'il avait trouvé un accord avec les dirigeants du football sénégalais et qu'il ne restait que de petits détails à finaliser pour que le Franco-sénégalais n'intègre la tanière.Apparemment, tel n'est pas encore le cas. Ferland Mendy ne figure pas sur la liste de 30 "Lions" publiée ce mercredi par Aliou Cissé. Dans une récente déclaration sur site internet lyonnais, le joueur affirmait clairement ne pas avoir encore choisi entre la France et le Sénégal . "Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. J’essaie déjà de jouer le plus de matchs avec l’OL, d’être le plus performant en club. Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché. Les Bleus ? Je ne sais pas… Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul", disait-il